بالفيديو.. معلمة تخلع حجاب طالبة داخل الفصل

واشنطن(صدى):

أوقف مدير إحدى المدارس الأمريكية ، معلمة عن العمل بدون راتب ، عقب نشر مقطع فيديو لها وهي تخلع حجاب طالبة بالإجبار داخل الفصل أمام زملائها.

وتم نشر اللقطات عبر تطبيق ” سناب شات ” من داخل مدرسة ناشفيل مع تعليق ” شعر جميل ” ، ويمكن رؤية الطلاب الآخرين يلمسون شعر الفتاة، ويتعجبون في فيديو آخر عن سبب تغطية هذا الشعر.

وذكرت التقارير المحلية أن الفتاة كانت تخفي وجهها عندما تقدم أحدهم لخلع حجابها وإظهاره إلى باقي الطلاب.

و كان أحد المشاهدين كان غير راض بعد نشر اللقطات على حساب معلمة الفصل على السوشيال ميديا، وأرسلها إلى إحدى القنوات المحلية.

وقال مدير المدرسة إن المعلمة المعنية نفت ما حدث، ووصفته بأنه فعل يدل على عدم الاحترام، وبعد تدخل عائلة الفتاة تم إيقاف المعلمة عن العمل بدون راتب.