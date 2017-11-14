محكمة تلزم ” العقاري ” بإقراض المستفيدين على النظام السابق

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض، اليوم الثلاثاء، حكمها بإلزام صندوق التنمية العقارية بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (82).

قرار مجلس الوزراء ينص على الإقراض الحسن للمستفيدين من رأس مال الصندوق، ومعاملة المستفيدين على النظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال.

ومن جانبه قال الصندوق في معرض تعليقه على الحكم، إن الحكم ابتدائي ولحالات فردية وسيتم تقديم استئناف عليه، لافتاً إلى أنه سيصدر بياناً رسمياً بذلك، وأنه مستمر في برنامج التمويل المدعوم.