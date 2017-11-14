الكشف عن شرط إعفاء بضائع المتاجر الإلكترونية من الضريبة المضافة

علي القحطاني(صدى):

كشف مسؤول بالهيئة العامة للزكاة والدخل عن عدم فرض قيمة الضريبة المضافة على البضائع الواردة من المتاجر الالكترونية خارج المملكة على المستهلكين ما لم تكن بهدف المتاجرة.

وقال المسؤول أنه بدءً من يناير المقبل سيتم احتساب الضريبة المضافة على شركات الشحن، بحيث ستكون بنسبة 5% على تكاليف الشحن للمنتجات التي يتم نقلها سواء عبر المدن أو من خلال توصيلها من خارجها.

وأشارت مصادر إلى أن المتاجر المتواجدة داخل المملكة وتنطبق عليها الشروط ويكون دخلها أعلى من 375 ألف ريال فستكون خاضعة للضريبة المضافة.