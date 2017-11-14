زيادة الطلب على شركة تعدين للعملة الافتراضية ” بتكوين ” بسنغافورة

سنغافورة(صدى):

شهدت شركة تعدين البتكوين في سنغافورة ” إس جي ماينينج ” ارتفاعًا في عدد العملاء المقبلين على شراء منصات التعدين خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع قيمة العملة الافتراضية.

وخلال يوليو باعت الشركة 15 منصة تعدين، ولكنها حاليًا تشهد مبيعات تبلغ تقريبًا 100 منصة شهريًا .

هذا وتباع كل منصة من منصات التعدين مقابل ما يتراوح بين 5 آلاف دولار سنغافوري ” 3671.07 دولار أمريكي ” إلى 6500 دولار سنغافوري ” 4772.39 دولار أمريكي ” ، بناءً على قدرتها.

وجاء التزايد في عدد العملاء في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة البتكوين إلى 7800 دولار في وقت سابق هذا الشهر.

يذكر أن سعر تلك العملة الافتراضية تراجع خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي إلى 5500 دولار قبل أن تعاود التعافي، حيث بلغ سعرها خلال تداولات اليوم 6478.73 دولار .