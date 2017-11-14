بالصور.. مقصورات طائرات ” الإمارات ” بين انعدام الجاذبية وأعلى درجات الرفاهية

أبو ظبي(صدى):

تمتاز طائرات ” 777s ” الجديدة التابعة لطيران الإمارات، بتصميم مبتكر حيث تضم ستة أجنحة جديدة في تشكيلة واسعة من مقصوراتها الرائدة من الدرجة الأولى، وتوفر كل منها مساحة 40 قدمًا مربعًا لكل راكب؛ مجهّزة بأبواب منزلقة تمتد من الأرض وحتى السقف.

وذكرت مجلة ” فوربس ” : أنه تم إنشاء الأجنحة بالتعاون مع شركة بوينج لصناعة الطائرات، وشركة تصنيع المقاعد ” روكويل كولين ” ، وشركة ” باناسونيك ” الرائدة في مجال الإلكترونيات، واستوديو ” جاك بيير جان ديسين ” ، وشركة ” تيجو ” للتصميم الصناعي في سياتل.

وقد استلهمت تلك المقصورات من سيارة مرسيدس بنز سيدان الفاخرة من الفئة S، بلمسة تصاميم أنيقة ومترفة من الألوان الرمادية الفاتحة، مزودة بكبائن علوية مصممة خصيصاً، وخزائن كاملة الطول لتعليق الملابس.

ويمكن أيضاً أن توضع المقصورات في حالة جديدة من ” انعدام الجاذبية ” مستوحاة من تكنولوجيا ” ناسا ” ، تهدف إلى إضفاء شعور من انعدام الوزن والاسترخاء.

وتحتوي الأجنحة على جانب الطائرة على مناظير للركاب لاستخدامها والاستمتاع بمشاهدة المناظر من نوافذهم؛ فإن الأجنحة التي تقع في وسط الطائرة سيكون لها ” نوافذ افتراضية ” تستخدم توقعات زمن حقيقي، تشاهد المشاهد خارج الطائرة من كاميرات مثبتة على السطح الخارجي.

وسيكون بإمكان الركاب تقديم طلبات الخدمة من طاقم الطائرة، وطلب وجبات الطعام حسب الطلب باستخدام وظيفة ” مكالمة فيديو ” ، كما تحتوي الأجنحة أيضًا على نوافذ خدمة خاصة؛ حيث يمكن تقديم المشروبات والأطباق الصغيرة دون إزعاج الراكب.

وسيكون في وسع الركاب مشاهدة 2.500 قناة ترفيهية أو محتوى من أجهزتهم الخاصة على تلفزيونات 32 بوصة عالية الدقة.

وسيتلقون سماعات رأس جديدة من نوع ” بويرز آند ويلكنز ” ، التي تلغي الضجيج، صُنعت خصيصاً لطيران الإمارات، وصُممت لتحسين جودة الصوت في بيئة مقصورة الطائرة.

وسيكون هناك أزرار تحكم تعمل باللمس لضبط وضعية المقعد، ونظام الترفيه، وخيارات الإضاءة الشخصية، ولوحات الخصوصية، ومنطقة تخزين الأحذية، ومسند للقدمين.