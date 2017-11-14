إسرائيل تحذر الأردن من عدم عودة السفيرة ” عنات شلاين “

القدس المحتلة(صدى):

كشفت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب هددت الأردن بوقف المشاريع المائية معه، حتى يتراجع عن موقفه بشأن عودة السفيرة ” عنات شلاين ” إلى عمان.

وأوضحت المصادرخلال حديثها للقناة الإسرائيلية 14، إن حكومة بنيامين نتنياهو طالبت الأردن بالتراجع عن مطالبه بالتحقيق مع الضابط الإسرائيلي، الذي قتل مواطنين أردنيين في السفارة الإسرائيلية بعمان، قبل ثلاثة أشهر.

كما قامت إسرائيل بتجميد عقود التوقيع على مشاريع مائية، وهددت بتجميد مشروع قناة وادي عربة، التي تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت، مما قد يؤدي إلى تعطيش الأردن، وتجفيف أراضيه وعرقلة مشاريعه وحماسته تجاه هذا المشروع، الذي بدأت المملكة بطرح مناقصاته للشركات.