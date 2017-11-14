3 أنواع من الرجال تجنبي الارتباط بهم

متابعات(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الزوجية ، أن بعض الزوجات تعاني من مشاكل عديدة مع أزواجهن، ويعتقدن أن هذا أمر طبيعي، وأن كل الرجال متشابهون في الصفات، ولكن في الحقيقة الوضع مختلف، لأن الرجال أنواع، منهم من يجعلكِ سعيدة على الدوام، فتعيشين معه قصة حب رومانسية دائمة، ومنهم من يجعلكِ حزينة، ونادمة على اختياركِ له شريكاً لحياتكِ.

هنا نرصد 3 أنواع من الرجال ننصحك بالابتعاد عنهم عند اختيار شريك حياتكِ حتى لا تعيشي واحدة من أسوأ قصص الحب.

يفتقر إلى التواصل مع الآخرين

الرجل الذي يفتقر إلى التواصل مع من حوله، غالباً ما يكون شخصاً يفتقر إلى العواطف والمشاعر، وهو الرجل نفسه الذي يمكن ألا تشعري بوجوده في حياتكِ في أي وقت.

لا يعرف ما يريد

ابتعدي أيضا عن الرجل الذي لا يعرف ماذا يريد بالضبط، حيث يقول شيئاً، ولكن تصرفاته تدل على شيء آخر، لذا فهو رجل لا يستطيع مساعدة نفسه، ولا يمكن أن تحققي له السعادة مهما فعلتِ.

المجروح

الرجل ذو القلب المكسور بسبب قصة حب مأساوية، يعاني الكثير من المشاكل أيضاً، ويعيش دائماً في دور الضحية والمجروح، وسيريد منكِ أن تشفي جروحه، وهي جروح لا تلتئم بسهولة غالباً، ومن هنا ننصحك بضرورة تجنّبه والابتعاد عن حبه مهما كلفكِ الأمر.