3 أنواع من الرجال تجنبي الارتباط بهم
قالت أخصائية في العلاقات الزوجية ، أن بعض الزوجات تعاني من مشاكل عديدة مع أزواجهن، ويعتقدن أن هذا أمر طبيعي، وأن كل الرجال متشابهون في الصفات، ولكن في الحقيقة الوضع مختلف، لأن الرجال أنواع، منهم من يجعلكِ سعيدة على الدوام، فتعيشين معه قصة حب رومانسية دائمة، ومنهم من يجعلكِ حزينة، ونادمة على اختياركِ له شريكاً لحياتكِ.
هنا نرصد 3 أنواع من الرجال ننصحك بالابتعاد عنهم عند اختيار شريك حياتكِ حتى لا تعيشي واحدة من أسوأ قصص الحب.
يفتقر إلى التواصل مع الآخرين
الرجل الذي يفتقر إلى التواصل مع من حوله، غالباً ما يكون شخصاً يفتقر إلى العواطف والمشاعر، وهو الرجل نفسه الذي يمكن ألا تشعري بوجوده في حياتكِ في أي وقت.
لا يعرف ما يريد
ابتعدي أيضا عن الرجل الذي لا يعرف ماذا يريد بالضبط، حيث يقول شيئاً، ولكن تصرفاته تدل على شيء آخر، لذا فهو رجل لا يستطيع مساعدة نفسه، ولا يمكن أن تحققي له السعادة مهما فعلتِ.
المجروح
الرجل ذو القلب المكسور بسبب قصة حب مأساوية، يعاني الكثير من المشاكل أيضاً، ويعيش دائماً في دور الضحية والمجروح، وسيريد منكِ أن تشفي جروحه، وهي جروح لا تلتئم بسهولة غالباً، ومن هنا ننصحك بضرورة تجنّبه والابتعاد عن حبه مهما كلفكِ الأمر.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1014 ] نشر منذ 51 دقيقة
ههههههههههههههههه قالت أخصائية في العلاقات الزوجية أن بعض الزوجات تعاني من مشاكل عديدة مع أزواجهن ويعتقدن أن هذا أمر طبيعي وأن كل الرجال متشابهون في الصفات !! وهنا نرصد 3 أنواع من الرجال ننصحك بالابتعاد عنهم !! من يفتقر إلى التواصل مع الآخرين / لا يعرف ما يريد / والمجروح !! ههههههههه تلك الثلاث صفات يعانى منها نصف البشر فى الكرة الارضية من الرجال و النساء معا !!
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11341 ] نشر منذ 41 دقيقة
😂😂
تقول ابتعدي عنهم
هو يطلع فينا نختار 😂عشان نبتعد عنهم ؟؟؟؟
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.ياليت والله الخيّار بايدينا يااخصائيه 😎
كان هتشوفي العجب ؟؟؟ المجروح ؟؟والمصدوم ؟؟والمقهور ؟؟ والنفسيه 😂😂
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.بالذات لما يكون متوقع انه توب وشايف حاله ماله مثيل وبالاخر يطلع في قائمة الغير هام 😂😂