” كردستان العراق ” تتراجع خطوةً في نزاعها مع الحكومة المركزية ببغداد

بغداد(صدى):

عقب إعلانها احترامها لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن وحدة العراق، تراجعت حكومة إقليم كردستان بالعراق، خطوةً في نزاعها مع الحكومة المركزية ببغداد، على خلفية الرغبة الكردية في الانفصال.

وقالت الحكومة في بيان: إنها ” نحترم تفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى من الدستور، وندعو لاتخاذ هذا الموقف أساساً لحل كل المشاكل بين الإقليم وبغداد، عبر التطبيق التام لكل بنود الدستور العراقي ” . مضيفة أنها ” تدعو إلى حوار وطني شامل لحل الخلافات ” .

وتنص المادة الأولى من الدستور العراقي على أن ” جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ” .