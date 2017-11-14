الأحوال المدنية تطلق وحدات متنقلة بثلاثة مستشفيات في جازان

حسن الجعفري(صدى):

أطلقت ” الأحوال المدنية ” ، وبالتعاون مع وزارة الصحة، وحدات متنقلة لخدمة الرجال، في ثلاثة مستشفيات حكومية بمنطقة جازان ولمدة ثلاثة أيام، وذلك لإنهاء خدمات السجل المدني كافة لمنسوبيها؛ مثل إصدار الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى استخراج سجل الأسرة، وتعديل المهن، وغير ذلك.

وتخدم العربة المتنقلة، اليوم الثلاثاء، منسوبي مستشفى الملك فهد المركزي، على أن تُوجد غداً الأربعاء في مستشفى صبيا العام، وتختتم جولتها في مستشفى الأمير محمد بن ناصر يوم الخميس المقبل، من الساعة الثامنة صباحاً، حتى الثانية مساءً.

وقال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، إن زيارة العربة تأتي ضمن سلسلة الزيارات المجدولة التي تقوم بها ” الأحوال المدنية ” في مختلف القطاعات الحكومية منها والخاصة، فضلاً عن المحافظات والقرى التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية.