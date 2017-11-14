بالفيديو.. هكذا رد بوفون على هجوم جماهير إيطاليا ضد السويد

نواف السالم(صدى):

رد جيانلويجي بوفون قائد وحارس منتخب إيطاليا، على صيحات جماهير بلاده خلال عزف السلام الوطني للسويد، قبل لقاء المنتخبين في ميلانو ،في إياب الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2018 في روسيا.

وأطلقت الجماهير الإيطالية صيحات استهجان خلال عزف النشيد الوطني للسويد، بينما كان رد بوفون بالتصفيق بقوة للسلام الوطني للضيوف؛ كرد فعل محترم على تصرف جماهيره.

وفشل منتخب إيطاليا في هز الشباك؛ لتتأهل السويد إلى نهائيات العام المقبل بفضل فوزها بهدف نظيف في مباراة الذهاب قبل أربعة أيام في ستوكهولم.

وأخفقت إيطاليا في بلوغ كأس العالم للمرة الأولى في 60 سنة، إذ استبسلت السويد أمام سلسلة من هجمات أصحاب الأرض، في ليلة مثيرة على ملعب سان سيرو.

ولم تغب إيطاليا عن كأس العالم منذ نسخة 1958 في السويد، وضغطت على الفريق الزائر في نصف ملعبه في معظم فترات المباراة، وصنعت الكثير من الفرص ،لكنها لم تستطع هز شباك الحارس روبن اولسن.