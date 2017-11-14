حقيقة استقالة مدرب إيطاليا بعد فشل التأهل لمونديال روسيا

ماجد محمد(صدى):

كشف مدرب إيطاليا جيان بييرو فنتورا، حقيقة تقديمه استقالته بعد فشل فريقه في التأهل لكأس العالم لكرة القدم أمس الإثنين.

وقال فنتورا إنه لن يحدد مستقبله قبل التحدث إلى مسؤولي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وأوضح فنتورا للصحافيين بعد تعادل إيطاليا بدون أهداف مع السويد، وخسارتها 0-1 في النتيجة الإجمالية لملحق التصفيات، لتغيب عن نهائيات روسيا العام المقبل: ” لم أقدم استقالتي لأنني لم أتحدث بعد إلى رئيس الاتحاد الإيطالي كارلو تافيكيو “.

وأضاف: ” أعتذر على النتيجة.. لكن ليس على الجهد الذي قدمناه أو رغبتنا في الفوز. إنها نتيجة مروعة من الناحية الرياضية. أشعر بالحزن. أشكر الجماهير في إستاد سان سيرو على مساندة الفريق حتى النهاية “.

وتابع المدرب (69 عاماً): ” أنا فخور بأنني جزء من المنتخب الإيطالي وبالعمل مع لاعبين رائعين “.