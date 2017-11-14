الموافقة على تخصيص 10% من وظائف المشاريع للمهندسين حديثي التخرج‎

عادل الحربي(صدى):

تفضل المقام السامي بالموافقة على مقترح تقدمت به الهيئة السعودية للمهندسين باشتراط وجود نسبة 10% من المهندسين السعوديين حديثي التخرج من إجمالي العاملين في العقود الهندسية والاستشارية؛ لتدريبهم وتأهيلهم وإكسابهم الخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل.

وقال جميل البقعاوي؛ رئيس الهيئة المهندس، إن ” اشتراط نسبة الـ10% للمهندسين حديثي التخرج من إجمالي العاملين في المشاريع سيكون له دور مهم في توفير آلاف الوظائف للمهندسين وتدريبهم وتأهيلهم”.

وأضاف ” البقعاوي ” أن ” هذا سيرفع مخرجات القطاع الهندسي”، مشيرًا إلى أنه يُشترط حصول المهندس على الاعتماد المهني للمهندسين من الهيئة السعودية للمهندسين.

وتابع أنه ” يُشترط استخدام معياري سنوات الخبرة والدرجات المهنية الصادرين من الهيئة ” ، مؤكدًا أنه سيتم إنهاء ملف الكادر الهندسي قريبًا.

وكانت ” الهيئة ” قد رفعت مقترحًا لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لتخصيص 10% من وظائف المشاريع الحكومية للمهندسين السعوديين حديثي التخرج، ونسقت مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنفيذ قرار منع استقدام أي مهندس وافد تقل خبرته عن خمس سنوات، وذلك كأحد الحلول لمعاناة آلاف المهندسين السعوديين العاطلين عن العمل.