استقالة برلمانية أسترالية لازدواج الجنسية

سيدني(صدى):

استقالت عضو مجلس الشيوخ الأسترالي ” البرلمان ” ، ” جاكي لامبي ” بعدما تبين أنها مواطنة مزدوجة الجنسية لأن والدها من اسكتلندا ما يجعلها مواطنةً بريطانية بحكم النسب.

ويذكر أن لامبي هي عاشر برلماني يُواجه أزمة ازدواج الجنسية وينص الدستور الأسترالي على أن مواطني الدول الأجنبية لا يمكنهم شغل مناصب سياسية.