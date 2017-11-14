استقالة برلمانية أسترالية لازدواج الجنسية
استقالت عضو مجلس الشيوخ الأسترالي ” البرلمان ” ، ” جاكي لامبي ” بعدما تبين أنها مواطنة مزدوجة الجنسية لأن والدها من اسكتلندا ما يجعلها مواطنةً بريطانية بحكم النسب.
ويذكر أن لامبي هي عاشر برلماني يُواجه أزمة ازدواج الجنسية وينص الدستور الأسترالي على أن مواطني الدول الأجنبية لا يمكنهم شغل مناصب سياسية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37917 ] نشر منذ 1 ساعة
الأجنبي يبقى اجنبي ، ماينفع البلد بشيء ، بل يضره بما تعنيه الكلمه من معنى ,,
,, فما بالك عندما يتولى منصب سياسي ؟؟