مدينة الملك عبدالله الطبية تنقذ شابًا من رصاصة استقرت بالقلب

حسين العلي(صدى):

نجح فريق طبي بمركر القلب وجراحة الصدر بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة من إنقاذ حياة شاب سعودي يبلغ من العمر تسعة عشر عاما وذلك باستخراج طلقة استقرت بعضلة القلب لديه.

وأوضح رئيس قسم جراحة القلب بالمدينة الطبية الدكتور النذير عثمان انه تم تحويل شاب من مستشفى النور التخصصي بعد تشخيص حالته اولياً بإصابته عرضيا بطلقه من بندقية (ساكتون) هوائية وبعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة وذلك لتقرير امكانية استخراج الطلقة عبر القسطرة او الجراحة ولكن تبين انه قد اخترقت الطلقة صدر المريض و رئته ثم استقرت بعضلة القلب، مسببة نزيف حول الرئة و حول القلب مما استدعى إجراء جراحي عاجل شارك فيه كلاً من قسم تخدير القلب وقسم القلب العلاجي لعمل صور موجات فوق الصوتية للمريض.

وأتم الفريق الطبي المتخصص بفضل من الله العملية بنجاح وتم استخراج الطلقة دون مضاعفات وقد خرج المريض من المستشفى بصحة جيده بعد تماثله للشفاء.