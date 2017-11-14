بالفيديو.. وصلة رقص لفتاة على الطبلة تخطف الأنظار

بيروت(صدى):

أثارت فتاة لبنانية ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب خطفها الأنظار في حفل زفاف بعد تألقها في أداء رقصة رشيقة على الطبلة بمصاحبة عازف على آلة العود.

ورغم أداء الفتاة للرقصة وهي ترتدي حذاءً ذا كعب عالٍ، إلا أنها نجحت في تقديم أداء رائع نال استحسان المعازيم الذين أثنوا على رشاقتها ومرونتها في أداء الحركات المختلفة.

