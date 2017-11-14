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بالفيديو.. وصلة رقص لفتاة على الطبلة تخطف الأنظار

بالفيديو.. وصلة رقص لفتاة على الطبلة تخطف الأنظار
بيروت(صدى):

أثارت فتاة لبنانية ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب خطفها الأنظار في حفل زفاف بعد تألقها في أداء رقصة رشيقة على الطبلة بمصاحبة عازف على آلة العود.

ورغم أداء الفتاة للرقصة وهي ترتدي حذاءً ذا كعب عالٍ، إلا أنها نجحت في تقديم أداء رائع نال استحسان المعازيم الذين أثنوا على رشاقتها ومرونتها في أداء الحركات المختلفة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37917 ] نشر منذ 1 ساعة

فارطه ,,,,,,

,, بعدين ليش تقلدين عيوش ,, عيوش طفله بريئه عفويه ,, وأنتِ فرس ركوب ، ويش جاب لجاب ,,

[ عدد التعليقات: 519 ] نشر منذ 37 دقيقة

ابوالله فسقانه تستعرض تدور ع خيّال

[ عدد التعليقات: 1655 ] نشر منذ 21 دقيقة

هذي شغلتهم رقص وطرب
وشو بدك يابية تكرم لكان ولو 😆

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