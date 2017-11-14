” الفريدي ” ينتظم في برنامج مانشستر يونايتد بعد انتهاء معسكر الأخضر

ماجد محمد(صدى):

بعد انتهاء معسكر الأخضر يعود لاعب وسط النصر ” أحمد الفريدي ” للانتظام في البرنامج التدريبي الموضوع له في نادي مانشستر يونايتد بداية من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الشهر الجاري.

وتواجد الفريدي في معسكر الأخضر والذي شهد خسارة منتخبنا في مباراتين وديتين أمام البرتغال وبلغاريا.

ويتكفل معالي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة ببرنامج الفريدي في مانشستر وذلك بهدف ضمان عودة مستوى اللاعب بشكل متميز من الناحية الفنية والبدنية.