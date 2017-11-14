أبل تطلق تطبيق لإخفاء الشق من ” آي فون إكس “

أماني الغامدي(صدى):

طرحت شركة أبل رسمياً تطبيقاً يزيل الشق الموجود أعلى شاشة هاتف ” آي فون إكس ” ، وذلك نزولاً عن طلب العديد من المستخدمين غير الراغبين فيما أسموه ” الأذن ” ويعتبر التطبيق بمثاثة ” قناع ” يُخفي التصميم الجديد الذي أزعج المستخدمين.

ويتوفر تطبيق ” Notch Remover ” حالياً في متجر ” آب ستور ” بسعر 0.99 دولاراً أمريكياً، يمكن تحميلها، ولا تعني كلمة ” remover ” أو إزالة بأن التطبيق سيزيل الشق نهائياً، بل سيُخفيه ويجعله غير مرئياً باستبداله بشريط أسود يعلو جميع الصور.

ويأتي ذلك بعد الحيلة التي عرضها المهندس أليكس عبر حسابه على تويتر لإخفاء الشق، وهي عبارة عن خلفية افتراضية للهاتف تتضمن شريطاً أسود في الجهة العلوية، تُعطي انطباعاً بأن الشاشة من دون شق بل فقط مجرد شريط أسود بسيط.