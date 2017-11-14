بالصور.. النادي الاجتماعي النسائي بوادي فاطمة ينفذ برنامج ” بطاقة دعوة “

نايف السالم(صدى):

ضمن مبادرة جاري نفذ النادي الاجتماعي النسائي التابع لمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة يوم الإثنين ١٤٣٩/٢/٢٤هـ برنامج بطاقة دعوة، والذي يهدف إلى تعزيز قيم التلاحم والتواصل الأسري وصلة الأرحام وكذلك الاسهام في بناء علاقات اجتماعية وثيقة.

واشتمل البرنامج على عرض مرئي وحوار مفتوح مع العضوات تناول عدد من الموضوعات منها حق المسلم على المسلم في إجابته للدعوة سواء دعوة ( زواج، مولود، وليمة ) وما إلى ذلك، ومايتبع إجابته للدعوة من إدخال السرور على الداعي، والفرق بين الدعوة وطريقتها قديماً وحديثاً.

تخلل البرنامج ورشة عمل لتصميم بطاقة دعوة، وفي نهاية اللقاء تم شكر الجميع على الحضور والتفاعل، هذا وقد بلغ عدد الحضور ٥٤ سيدة.

