الحياة الفطرية تحدد متطلبات نظامية دولية جديدة لإصدار تراخيص وجوازات الصقور

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنه ابتداءً من 14 /4 / 1439هـ، يجب على كل من يرغب في تقديم طلب إصدار تراخيص أو جواز للصقر، استيفاء متطلب إثبات نظامية اقتناء أو استيراد الصقر, ولن يتم استقبال أي طلب دون استيفاء هذا المتطلب ابتداءً من هذا التاريخ .

وأوضح نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني بن محمد على تطواني, أن هذا الاجراء يأتي حرصاً على مصلحة المواطن وتسهيل تحركه بالصقور بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية ” سايتس ” التي وقعت عليها المملكة، كما يجنب المملكة التعرض لأى قرارات دولية تحظر أنشطة الاتجار بالصقور والكائنات الفطرية الأخرى في المملكة .

كما أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من مسؤولية الهيئة بتنفيذ نظام الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، التي تُعرف باتفاقية ” سايتس CITES ” ولضرورة الالتزام بالإجراءات والمعايير الدولية التي تندرج تحت هذه الاتفاقية الخاصة بتنقل الصقور والإتجار بها .