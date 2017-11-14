بالصور.. ترميم وإصلاح الحفريات بشوارع طريف

خالد الضبيبي(صدى):

قامت بلدية طريف بترميم وإصلاح الحفريات في شوارع وأحياء المحافظة، وذلك ضمن الجهود الذاتية للبلدية والعمل بمعدات البلدية وفرقة مكونة من 30 عامل نظافه تم تدريبهم لهذا الغرض وفق الامكانيات المتاحه ، حيث تم صيانة وترميم شوارع حي الورود وذلك وفق الجدول المعد للاحياء بالمحافظة .

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة طريف المهندس الظمني بن حطاب الرويلي، أنه كونت فرقة ميدانية للصيانة الذاتية حسب الإمكانيات المتاحة تحت إشراف مدير إدارة الشؤون الفنية المهندس صالح بن زعل العقيلي.