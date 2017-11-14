أمانة نجران تنفذ جولات رقابية على المطاعم بحي أبا السعود

راشد آل شريه(صدى):

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة أمس, جولات رقابية على المطاعم والبوفيهات بحي أبا السعود، وذلك للتأكد من تطبيقها الاشتراطات والأنظمة البلدية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط عددٍ من المخالفات الصحية، وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية على البوفيهات والمطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية المتعلقة بالنظافة العامة للمحل والعاملين به, وطرق تخزين وأعداد الأطعمة .

وأكدت الأمانة مواصلة جولاتها الرقابية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة لتوفر وسائل الخدمات اللازمة للحفاظ على صحة عالية المستوى، وتعزيز الإجراءات الرقابية، وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الجولات هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن ملاحظاتهم من خلال رقم طوارئ الأمانة 940.