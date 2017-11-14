فيديو صادم لصياد يسحب ديدان ضخمة من الرمال

متابعات(صدى):

أثارت لقطات لصياد أسترالي يسحب ” ديدان ” ضخمة تشبه الثعابين من الرمال ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

حيث تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لقطات مذهلة للصياد توني وابنه جاسون، من ماكسفيل في نيو ساوث ويلز، يستخدمان تقنية غريبة للقبض على ديدان رملية لاستخدامها بعد ذلك كطعم للأسماك.

ويشار إلى أن الديدان الرملية يمكنها أن تنمو إلى مترين، وتعيش تحت الرمال، لكن نادرا ما يراها رواد الشواطئ إلا إذا قاموا بحفر الرمال.