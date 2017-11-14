فيديو صادم لصياد يسحب ديدان ضخمة من الرمال
أثارت لقطات لصياد أسترالي يسحب ” ديدان ” ضخمة تشبه الثعابين من الرمال ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
حيث تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لقطات مذهلة للصياد توني وابنه جاسون، من ماكسفيل في نيو ساوث ويلز، يستخدمان تقنية غريبة للقبض على ديدان رملية لاستخدامها بعد ذلك كطعم للأسماك.
ويشار إلى أن الديدان الرملية يمكنها أن تنمو إلى مترين، وتعيش تحت الرمال، لكن نادرا ما يراها رواد الشواطئ إلا إذا قاموا بحفر الرمال.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1014 ] نشر منذ 2 ساعتين
عموما الديدان الرملية منتشرة بكل بقاع العالم تقريبا حتى فى الدول العربية ذات الجزر ودودة الرمل شائعة حول جميع سواحل العالم والديدان الرملية هي الدودة البحرية الكبيرة من عائلة الحلقيات لها مشهدا مألوفا على الشاطئ عند الجزر خصوصا عندما تنمو بشكل كامل في سواحل أوروبا تصل إلى 23 سم في الطول و1 سم في القطر والأنواع الأخرى في شمال امريكا بمجموعة الساحل من 7،6 حتي 30،5 سم ولكن لم أسمع عن الديدان الرملية التى يمكنها أن تنمو إلى مترين !!!
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37917 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا اسمه سرو ,, وجمعها سراوه ,,
,, يوجد في المزارع في مجاري الماء واحواض النخيل والأشجار تحت سطح الأرض ، ولكنه بحجم صغير جداً ربما لايتجاوز 3 بوصه او 4 بوصه طولاً ,,
,, ولكنها هنا على الشاطئ كبيرة الحجم جداً ,, فسبحان الخالق ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1655 ] نشر منذ 16 دقيقة
معروفة استراليا بلد الديبان( الثعابين)
حتى ديدانهم قشرا كبار 😁😁