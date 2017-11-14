اتهام سيدة بقتل زوجها طعنًا في جدة.. والزوجة: حاولت إنقاذه
باشرت الجهات الأمنية حادث طعن شخص بحي الأجواد في جدة، أمس الثلاثاء، وأفادت بعد المصادر أن التحقيقات الأولية تلقي أصابع الاتهام تشير إلى الزوجة.
وأرجعت المصادر أن التحقيقات الأولية ذطرت أن سبب القتل خلاف عائلي داخل المنزل بين الزوجة التي تحفظت عليها الأجهزة الأمنية والقتيل.
ومن جانبها نفت الزوجة قيامها بقتل زوجها، مشيرة إلى أنه هو من حاول طعنها في البداية، ثم قام بطعن نفسه، فقامت بدورها بإخراج السكين من جسده لإنقاذه.
من جانبها، باشرت الأجهزة الأمنية عملها وتحفظت على أداة الجريمة، وحولت القضية للجهات المعنية لكشف ملابسات الجريمة.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1464 ] نشر منذ 2 ساعتين
ي الله لطفك
ويش غيرنا
ويش صار فينا ياربي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22548 ] نشر منذ 2 ساعتين
البصمات على سلاح الجريمة
تكشف. كل شي
إذا طلعت بصماتك على السكين
الله يعينك.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22548 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعين🤔
DR[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياخي مانتم مجبورين على بعضكم الشغله ماهي ارتباط مدى الحياة مادام مانتم متوافقين مره وكل واحد يروح في سبيله ورزقه على رب العالمين اما تعيشون مع بعض وانتم تفكرون برتكاب جريمه هذي ماصارت الانسان لا يرتبط باي احد وغير مجبور على اي احد حتى والديه غير مجبور عليهم وانما المطلوب منه الاحسان اليهم فقط ماصار زواج هذا !! ياخي الله حلل الطلاق من اجل المسائل والكره والحقد الي ماله حل عيش بدون زوجة وعيشي بدون زوج ولا زواج فيه معارك وقتال الحياة حلوه هي كلها فترة محددة وتموت عيشها وحليها وتخلص من اي شخص لا يستحقك
alfahd42[ عدد التعليقات: 12621 ] نشر منذ 2 ساعتين
البصمه موجوده بس هي متعمده ولا لا واذا متعمده وش السبب
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37917 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 1 ساعة
القضيه
فيها مايسترو………. لم يظهر حتى الان والأيام ستكشف ذلك
اللهم استر على الاخوه والاخوات
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1464 ] نشر منذ 60 دقيقة
اول من سن سنة القتل في حياة البشرية
هو قابيل قاتل أخاه هابيل؟
ومنذ ذلك الزمان الى يومنا هذا
والدماء تسفك وتراق
سواء بسبب او بدون سبب
وله في ذلك نصيب من الحساب عند الله تعالى
( واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ( 27 ) لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين ( 28 ) إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ( 29 ) فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ( 30 ) فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين ( 31 ) )
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 52 دقيقة
دكتور انت فعلا دكتووووووور
تحياتي لد دكتور
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1655 ] نشر منذ 38 دقيقة
حولوا القضية على المحقق كونان😅
ربما تكون بريئة
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 31 دقيقة
هذي القصص عمرنا ماسمعنا عنها قبل ٤٠ سنه
لكن هذا بسبب البعد عن كتاب الله وعن سنة الرسول عليه افصل الصلاة والتسليم وبسبب تحرر الحريم وخروجهم من المنزل وبسبب توتر وفاس زفت وسرغم وسنب شت الي كلها خرطي وخراب ودمار لعقول الناس
اجل تقول شلت السكين من بطنه عقب ماحاول يطعني لعن ابو الكذب
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 342 ] نشر منذ 14 دقيقة
يا القرني المتهم بريء حتى تثبت ادانته
لا تستجعل الامور بارك الله فيك
احبك ياوطني[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 9 دقائق
كان ابوي الله يرحمه يقول في اخر الزمان يتعاهدو اهل البيت الواحد …. وكنت استغرب واقول عسانا مانعيشه !!!
مغرد[ عدد التعليقات: 905 ] نشر منذ 6 دقائق
قلت لكم من اول اشتروا سا كيين بلا ستك للمطبخ
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22548 ] نشر منذ 5 دقائق
سلامة فهمك ونظرك
مين الي استعجل الامور🤗🤗
أرجع اقرى تعليقي مره وثنتين وثلاث
وفك النظارة👓ونظفها زين وارجع اقرى بعد😎