اتهام سيدة بقتل زوجها طعنًا في جدة.. والزوجة: حاولت إنقاذه

نايف السالم(صدى):

باشرت الجهات الأمنية حادث طعن شخص بحي الأجواد في جدة، أمس الثلاثاء، وأفادت بعد المصادر أن التحقيقات الأولية تلقي أصابع الاتهام تشير إلى الزوجة.

وأرجعت المصادر أن التحقيقات الأولية ذطرت أن سبب القتل خلاف عائلي داخل المنزل بين الزوجة التي تحفظت عليها الأجهزة الأمنية والقتيل.

ومن جانبها نفت الزوجة قيامها بقتل زوجها، مشيرة إلى أنه هو من حاول طعنها في البداية، ثم قام بطعن نفسه، فقامت بدورها بإخراج السكين من جسده لإنقاذه.

من جانبها، باشرت الأجهزة الأمنية عملها وتحفظت على أداة الجريمة، وحولت القضية للجهات المعنية لكشف ملابسات الجريمة.