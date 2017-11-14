” الصحة ” تعلن نتائج التحقيق في قضية تسليم مواطن رحم زوجته بدلاً من جنينه

خالد الضبيبي(صدى):

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، عن نتائج التحقيقات في قضية استئصال رحم مواطنة وتسليم زوجها الرحم بدل من الجنين المتوفى.

وأوضحت في بيان لها، أن رحم المواطنة كان قد تم استئصاله للضرورة الطبية، إلا أنه حدث خطأ إجرائي بتسليم زوجها الرحم بدلاً من الجنين المتوفي، مشيرة إلى أنه كان قد تم تشكيل لجنة من صحة الحدود الشمالية وأخرى من صحة الراض، بناءً على توجيهات أمير المنطقة.

وأضافت أنها اعتمدت عدداً من الإجراءات العقابية بحق المتسببين في ذلك؛ حفاظاً على سلامة المرضى ومنعاً لتكرار مثل هذه الأخطاء، ومنها إعفاء مدير إدارة المختبر بالمستشفى والتوصية بعدم تجديد عقده، وإعفاء مدير حقوق وعلاقات المرضى بالمستشفى ومساعده، وإعفاء مدير إدارة المختبر بالمستشفى والتوصية بعدم منحه علاوة سنوية.

وذكرت أن العقوبات، شملت توجيه إنذار رسمي لمأمور الثلاجة بالمستشفى، وحسم 15 يوماً على كلٍ من طبيب وممرضة العناية المركزة، فيما وجهت المديرية بتشكيل لجنة فنية لمراجعة جميع الإجراءات الخاصة باستلام وتسليم العينات في مستشفيات المنطقة خلال ثلاثون يوماً.