ميدغلف للتأمين تعلن عن وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ ميدغلف ” ، وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، بمسمى “ أخصائي التقارير المالية ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص المالية، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المعلنة، يرجى الدخولهنا