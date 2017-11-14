بالفيديو.. دكتور تجميل يتغزل بحليمة بولند

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، جمهورها ومتابعيها عبر سناب شات، أثناء خضوعها لجلسات تجميل لبشرتها .

وظهرت حليمة في مستشفى خاصة بجراحات وأجهزة تجميل في دبي ، وبرفقتها طبيب وطبيبة تجميل، ظلا يمدحان ويتغزلان بها مٌعلقين ” إن الإنوثة حليمة بولند ” ، فيما أكتفت حليمة بالضحك خجلاً منهما .

وعرضت حليمة خلال الفيديو جهاز للنضارة وازالة التصبغات وتوحيد لون البشرة .

