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بالفيديو.. دكتور تجميل يتغزل بحليمة بولند

بالفيديو.. دكتور تجميل يتغزل بحليمة بولند
أماني الغامدي(صدى):

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، جمهورها ومتابعيها عبر سناب شات، أثناء خضوعها لجلسات تجميل لبشرتها .

وظهرت حليمة في مستشفى خاصة بجراحات وأجهزة تجميل في دبي ، وبرفقتها طبيب وطبيبة تجميل، ظلا يمدحان ويتغزلان بها مٌعلقين ” إن الإنوثة حليمة بولند ” ، فيما أكتفت حليمة بالضحك خجلاً منهما .
وعرضت حليمة خلال الفيديو جهاز للنضارة وازالة التصبغات وتوحيد لون البشرة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1655 ] نشر منذ 45 دقيقة

حليمة وعرفناة .
لاكن بولند وشهو من لحية😅😅
والله من الضياع يابنت بولند .

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