وظيفة بـ 78 ألف دولار في 6 أشهر

مكسيكو(صدى):

يبحث الجميع عن وسائل لتدفئتهم خلال فصل الشتاء، لكن ماذا لو كان عملك على الشاطئ في المكسيك خلال موسم الأمطار؟ حيث يبحث موقع السفر ” Cancun.com ” عن رئيس تنفيذي ليصبح وجهًا لموقعهم الجديد، ويشمل ذلك الجلوس على الشاطئ لمدة 6 أشهر مقابل 13 ألف دولار في الشهر، أي 78 ألف دولار في الستة أشهر.

وبالنسبة إلى العمال، فكل ما عليك فعله هو الجلوس على الشاطئ في المكسيك، والنوم على أَسِرة فاخرة، ونشر تحديثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزيارة النوادي الليلية ككبار الشخصيات والمشاركة في الأنشطة المختلفة.

ووصف الموقع هذه الوظيفة بأنها تجربة لا تتكرر مرتين في العمر، حيث تبحث عن الشخص المناسب لمساعدتها في تعريف العالم بمدينة كانكون وثقافتها وشواطئها المميزة.

والتقدم للوظيفة لن يكون سهلًا، حيث على المتقدمين تحميل فيديو مدته دقيقة واحدة على موقع الشركة ليثبت أنه الشخص المثالي للوظيفة.