عقب صدور بيانات صينية.. تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

طلال الغامدي(صدى):

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات صينية جاءت أقل مما كان متوقعًا؛ وسجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر تراجعًا بلغت نسبته 0.2% عند 1276.60 دولار للأوقية.

وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.10% ليصل إلى 1276.98 دولار للأوقية اليوم في تمام الساعة 10:14 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأظهرت البيانات الصينية، ارتفاع الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 7.3٪ متراجعة عن النسبة المتوقعة التي بلغت 7.4٪ في أكتوبر، كما سجل الإنتاج الصناعي 6.2٪ مقارنة بالنسبة المتوقعة عند 6.3٪ ، وتخلف نمو مبيعات التجزئة أيضًا عن التوقعات البالغة 10.4% ليسجل ارتفاعا بنسبة 10٪ فقط.