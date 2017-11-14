” الداخلية ” تعلن انتهاء مهلة إعفاء مخالفي الإقامة من آثار ” بصمة مرحل “

علي القحطاني(صدى):

شددت وزارة الداخلية على انتهاء مهلة إعفاء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من الآثار المترتبة على ” بصمة

مرحل ” ، والغرامات والرسوم المستحقة عليهم بنهاية اليوم الثلاثاء 25/ 2/ ١٤٣٩هـ، والشروع في تنفيذ الحملة الميدانية المشتركة لضبط المخالفين، وتطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية بحقهم.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين النظاميين، التعاونَ لتحقيق أهداف حملة ” وطن بلا مخالف ” ، بالالتزام بعدم التعامل مع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو إيوائهم، أو نقلهم، أو تشغيلهم، أو تقديم الدعم لهم، وإبلاغ الجهات الأمنية عن المخالفين ومن يقدم لهم الدعم على الرقم (999).