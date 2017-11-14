” نزاهة ” تعلن تلقيها 3985 بلاغا عن تدني مستوى الخدمات الحكومية

حمود العنزي(صدى):

تلقت هيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” منذ انشائها 3985 بلاغا عن تدني مستوى الخدمات والمشروعات الحكومية.

وفيما يخص جوانب القصور في الأنظمة أو إجراءات العمل فقد وصلت البلاغات إلى 583 بلاغًا، وقسمت الهيئة في تقريرها مستويات البلاغات في الخدمات والمشروعات الحكومية إلى أنواعٍ عدة، حسب طبيعة البلاغ بعد دراستها من قبل الهيئة.

وتصدرت بلاغات تعثر المشروعات الحكومية وسوء تنفيذها القائمة بنسبة 70% من البلاغات الخاصة بالخدمات والمشروعات، فيما جاء تدني خدمات الكهرباء في المؤخرة بـ 0.9 %.