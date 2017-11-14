” طيران أديل ” توفر وظائف شاغرة للجنسين
وفرت الشركة الوطنية ” طيران أديل ” ، وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول مركز قيادة وسائل الإعلام الاجتماعية: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة.
– مدير مركز قيادة وسائل التواصل الاجتماعي: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2017م، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017م.
ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخولهنا
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