” طيران أديل ” توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت الشركة الوطنية ” طيران أديل ” ، وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول مركز قيادة وسائل الإعلام الاجتماعية: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير مركز قيادة وسائل التواصل الاجتماعي: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2017م، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخولهنا