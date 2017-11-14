جامعة الباحة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات على وظائفها

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الباحة أن الأحد المقبل ستبدأ المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات على وظائفها الهندسية والإدارية والفنية.

وأوضحت الجامعة أن معرفة أسماء المرشحين والمرشحات من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، وعلى جميع المرشحين والمرشحات لدخول المقابلة الشخصية إحضار الهوية الوطنية وأصول المؤهلات والخبرات مع صور لها في ملف خاص ، والحضور قبل موعد المقابلة الشخصية بساعة على الأقل في مقر الجامعة بمبنى الإدارة لجميع وظائف الرجال .

وبينّت أن مكان المقابلة الخاصة بالمرشحات سيكون بمقر كلية التربية للبنات ببني سار.

الأسماء على الرابط ” هنا “.