هيلتون للفنادق تطرح 9 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، 9 وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في مدينة الرياض.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

1- مدير التسويق والإعلان والعلاقات العامة.

2- مدير المشتريات.

3- عامل نظافة (مطبخ/ فندق).

4- طاهٍ.

5- منسق التدريب.

6- عامل نظافة وصيانة.

7- موظف خدمة نزلاء.

8- طاهي معجنات.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 نوفمبر 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط ” هنا ” .