البنك الإسلامي في جدة يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرح البنك الإسلامي للتنمية، وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأبرز البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تحليل أداء الشركات: درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مسؤول خط المالية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 ديسمبر 2017م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول هنا