الدوحة تماطل في كشف ملابسات وفاة بريطاني ضحية المونديال

عبدالسلام القزيز(صدى):

ما زالت وفاة عامل بريطاني أثناء مشاركته في أعمال بناء أحد ملاعب كأس العالم في إمارة الإرهاب قطر، تشكل لغزا ولم تستطع الدوحة أن تقدم تفسيرا لما يحدث وعاجزة عن الرد على أسئلة المعاملة القاسية التي يواجهها عمال البناء في ملاعب كأس العالم والذي كشف الوقائع أن الرشوة كانت السبب في أن تحظى الدوحة بشرف لا تستحقه.

وتسلط وفاة زاك كوكس، التي وقعت في يناير الماضي، الضوء مجددا على الانتهاكات التي يتعرض لها آلاف العمال المنخرطين في تشييد المنشآت الرياضية، التي تبنيها قطر استعدادا لتنظيم كأس العالم 2022.

وتوفي كوكس بعد سقوطه من ارتفاع 40 مترا، أثناء عمله في موقع بناء ملعب خليفة، نتيجة خلل في احتياطات السلامة، وتم إبلاغ أسرته بوجود تقرير يحتوي معلومات مهمة عن الحادث، لكنه لم يسلم إليهم ولا للسلطات البريطانية التي تحقق بالحادث حتى الآن.

وحسب الـ ” غارديان ” البريطانية، فإن اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تتولى مسؤولية تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمونديال، لم تتواصل مع أسرة العامل بشأن الحادث، كما لم تفعل شركة الإنشاءات الألمانية التي تبني الملعب.

وقالت إيلا جوزيف أخت كوكس غير الشقيقة للصحيفة البريطانية: ” مرت 10 أشهر ولم نتلق سببا رسميا لوفاته ومن المسؤول عن ذلك. ولم يتم تقديم ضمانات على أن مثل هذا الحادث المرعب لن يحدث مجددا “.

ومؤخرا طالب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قطر، بتحسين أوضاع العمال الأجانب، وتشديد عمليات التفتيش على ظروف عملهم ومراجعة المعايير المطلوبة.

وحث المجلس، المؤلف من 8 خبراء حقوقيين دوليين، الفيفا على استخدام نفوذه للتواصل مع الدوحة بشأن أوضاع هؤلاء العمال.

وذكر المجلس في تقريره أن الوفاة والمرض الشديد والمعاملة القاسية أكثر ما يقلق المنظمات الحقوقية الدولية والأوروبية، التي تصدر التقرير تلو الآخر، لتوثيق هذه الانتهاكات وتحث على مواجهتها.

ويأتي ذلك في إطار ضغوط جديدة تمارس على قطر لوقف ” عبوديتها الحديثة ” في التعاطي مع العمال الوافدين للمشاركة في بناء منشآت كأس العالم 2020، وذلك في ظل اتهامات مستمرة، ليست بالجديدة، وانتهاكات بحق العمال الأجانب في قطر.

والشهر الماضي، أرسل الباحث في منظمة ” هيومن رايتس ووتش ” نيكولاس ماكغيهان، أبحاثه إلى المجلس الاستشاري للفيفا، وطلب منه أن يوصي بأن يصر الاتحاد الدولي على توفير المزيد من الحماية للعمال.