” التنمية العقارية ” : كفاءة المستفيد الائتماني تعجل إجراءات منح قرض التمويل السكني

طلال الغامدي(صدى):

قال المستشار الإعلامي لصندوق التنمية العقارية تركي الدهمش، إن كفاءة سجل المستفيد الائتماني، تعطي للصندوق العقاري، وشركائه من جهات التمويل المشاركة في برنامج التمويل المدعوم، مؤشرا مهما وحيوياً لمدى التزام المستفيد وقدرته المالية على سداد أقساطه.

وأوضح أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على صدور قرار منح التمويل أو عدمه من قبل البنوك والمؤسسات التمويلية، كما أن كفاءة السجل الائتماني، تعجل إجراءات منحه قرض التمويل السكني مدعوم التكاليف، من قبل الجهات التمويلية المشاركة في برنامج ” التمويل المدعوم ” ، الذي بدأ الصندوق العمل به منذ فبراير من العام الجاري.

ويعرف السجل الائتماني، بأنه تقرير شامل ومتكامل يحتوي على تفاصيل تعاملات الفرد الائتمانية مع الجهات المانحة للائتمان، تتضمن المنتجات كالقروض، وخدمات الاتصالات وأي معلومات تتعلق بها كتواريخ الاستحقاق، ومبلغ القسط، وحالة السداد.

وأشار الدهمش بأن صندوق التنمية العقارية وشركاءه من الجهات التمويلية، لا يمكنهم أن يثقلوا كاهل المستفيد بالمزيد من الاستقطاعات المالية في حال كان ” سجله الائتماني ” يتضمن التزامات سابقة، وهو ما سيتسبب مستقبلاً في تعثره عن سداد أقساطه.