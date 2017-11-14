استقرار النفط في نطاق ضيق

عادل الحربي(صدى):

استقرت أسعار النفط في نطاق ضيق، اليوم الاثنين، بدعم من التوترات في الشرق الأوسط، لكن القلق من زيادة في الإمدادات الأمريكية يكبح مكاسب السوق.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 36 سنتاً أو ما يعادل 0.6 بالمائة إلى 63.16 دولاراً للبرميل، بينما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة سنتين إلى 56.76 دولاراً للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي، قفز برنت إلى 64.65 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2015، بينما سجّل الخام الأمريكي 57.92 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2015.

وقال تجار إن أسعار النفط تلقى دعماً جيداً من تخفيضات إنتاجية تقودها منظمة ” أوبك ” وروسيا ساهمت في انحسار فائض المعروض الذي تشهده الأسواق منذ 2014.

وتوقعت ” أوبك ” في تقرير يوم الاثنين، طلباً أعلى على نفطها في 2018، وقالت إن اتفاقها لخفض الإنتاج مع منتجين منافسين يقلل مخزونات النفط، مما يشير إلى احتمال عودة التوازن إلى السوق في العام القادم. لكنها أشارت أيضاً إلى أن إنتاج النفط السعودي ارتفع فوق 10 ملايين برميل يومياً.