بالفيديو.. أمين يشتري بدلة ضد الزلازل لخلود الصغيرة

أماني الغامدي(صدى):

وثق أمين ردة فعله هو وخادمتيه لوشا وفيجي، عقب وقوع زلزال بالكويت، عبر مقطع فيديو على تطبيق سناب شات.

وظهر أمين في الفيديو وهو يهرول لخارج المنزل الذي يسكن به ومعه خادمتيه وابنته خلود الصغيرة ، ووعقب أن هدأت الأوضاع ألبس ابنته خلود الصغيرة بدلة لتدفأتها معلقاً بطرافة ” هادي لبس الزلزال، يعني لو البيت بوقع احنا بنموت وخلود بتطير ” .

فيما ظهرت الدكتورة خلود زوجة أمين في مقطع فيديو آخر وهي تعبر عن خوفها من الزلزال أثناء عودتها من التسوق داخل سيارتها معلقة ” كتير خايفة ما في حدا ياخدني جوه بيته ” .

يشار إلى أن أمين هو شاب أردني من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وتزوج من الطبيبة الكويتية خلود، اشتهرت قصتهما بعد دعاية قام بها لفستان زفافها والتي كانت ترتديه برفقة 3 فتيات أخريات.

