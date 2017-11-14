حقيقة زلزال العيص بالمدينة

نايف السالم(صدى):

أكد مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين الدكتور هاني زهران، أن ما تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث هزة أرضية في محافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة، عار تماما من الصحة.

وطالب ” زهران ” ، تناول الأخبار من مصادرها الرسمية، مشدد على عدم تناقل الأخبار المغلوطة غير الدقيقة لإفزاع المواطنين والمقيمين، والرجوع إلى المصادر الرسمية المسؤولة، داعيا إلى عدم الاستماع لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمبادرة بالدخول على مواقع الهيئة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا وقوع هزة أرضية في محافظة العيص، وشعور بعض السكان بها مساء أمس الاثنين.