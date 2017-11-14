مقتل 22 شرطيا أفغانيا في هجوم مسلح على عدة نقاط أمنية

كابل(صدى):

قتل مالا يقل عن 22 من رجال الشرطة الأفغانية بعدما هاجم مسلحين عدة نقاط أمنية بجنوب أفغانستان.

وقال مطيع الله هلال المتحدث باسم شرطة إقليم قندهار إن مجموعة من مسلحي طالبان هاجموا 15 نقطة تفتيش في منطقتي زهيراي ومايواند في إقليم قندهار المتاخم لإقليم هلمند وأسفر الهجوم عن إصابة 15 رجل شرطة، مضيفا أن تبادل إطلاق النار بدأ الليلة الماضية واستمر حتى صباح اليوم.

وأوضح أن المهاجمين استعانوا بانتحاريين وأسلحة ثقيلة لتنفيذ الهجمات فيما صدت القوات الأمنية الأفغانية الهجمات وكبدت حركة طالبان خسائر كثيرة، مضيفا أن 45 مسلحا قتلوا وأصيب 35 آخرون.