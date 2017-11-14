العمل تطلق التحديثات الجديدة على نظام ” حماية الأجور ” غدا

علي القحطاني(صدى):

تنطلق غدا الأربعاء، المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام ” حماية الأجور ” ، التي أعلنت عنه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف إظهار نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات.

ويعمل نظام ” حماية الأجور ” ، على توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، حيث يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، لتقليص الخلافات بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، أن التحديث الجديد للنظام يرفض ملف ” حماية الأجور ” بشكل كامل إذا تم التعديل على الملف بعد تسلمه من البنك، وعدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، والدفع بعملة (غير الريال السعودي)، كل ذلك من شأنه أن يتسبب في رفض الملف.