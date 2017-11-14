تفاصيل تحالف تطوير إنتاج الطائرات في المملكة

عادل الحربي(صدى):

أكد اللواء المتقاعد علي بن محمد الغامدي الرئيس التنفيذي لشركة تقنية للطيران، أن تأسيس تحالف للمصنعين المحليين لصناعة الطيران والأنظمة المحمولة جوا والمكون من الشركات الأعضاء، ليقوم التحالف بالتنسيق بين الشركات الوطنية المصنعة والمصنعين الأساسيين للطائرات والجهات المعنية لنقل تقنية صناعة الطيران بالمملكة.

وأوضح أن التحالف يضمن مشاركة جميع الشركات السعودية المؤهلة والراغبة في الدخول في التحالف بصفة تكاملية وليس تنافسية للاستفادة القصوى من قدرات جميع الشركات المتحالفة والبناء عليها على أساس يضمن للجميع ربحية عالية على المدى المتوسط والبعيد.

وأكد سعي الشركة لجذب عملاء جدد وفتح فرص جديدة للشركة والتواصل مع الشركاء والحصول على المزيد من المشاريع للمساهمة في خلق الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين وتوطين القدرات عالية التقنية للمساهمة في تعزيز دور المملكة الإقليمي والعالمي في مجال صناعة الطائرات.

ووقعت الشركات السعودية المتخصصة في صناعة الطيران أمس مذكرة تفاهم لتكوين تحالف بمبادرة أطلقتها شركة تقنية للطيران، التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، والتي تهدف لخلق تعاون وبناء قدرات صناعية سعودية متخصص في صناعة الطيران والطائرات ويدعم مشاريع توطين صناعة الطيران بالمملكة بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، وذلك لرفع نسبة المحتوى الصناعي المحلي إلى 50 %.

وتتضمن مبادرة التحالف مشاركة وإسهام الشركات السعودية المتخصصة في صناعة الطيران في دعم مشاريع شركة تقنية للطيران، حيث تعمل شركة تقنية للطيران على إنشاء ثلاثة خطوط إنتاج للطائرات بالمملكة بمشاركة المصنع الرئيس للطائرة، هدفها تصنيع وتجميع واختبار وتوريد ثلاثة أنواع من الطائرات وتوفير الصيانة والدعم اللازم لها على مدى عمر المنظومة، وهي طائرة النقل الخفيف السعودية الأوكرانية الصنع انتونوف (AN-132)، والطائرة العمودية متعددة المهام الأميركية الصنع (بلاك هوك)، ومنظومة الطائرة بدون طيار المتعددة الأحجام والأغراض.