” التحريات المالية ” تعتمد نماذج جديدة للإبلاغ عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

عادل الحربي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتحريات المالية أنها قامت بإرسال نماذج جديدة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لكافة القطاعات المالية وغير المالية.

وقالت الإدارة العامة للتحريات؛ إنه ” يجب على جميع القطاعات اتخاذ اللازم في حالة الاشتباه في أي جريمة من الجرائم المشار إليها سواء المالية أو غير المالية، مثل قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وقطاع العقار وغيرها من القطاعات “.

جدير بالذكر أن المملكة انضمت كعضو دائم في مجموعة العمل المالي (FATA) المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.