وكيل وزارة الداخلية يزور معرض دبي الدولي للطيران

سعيد العجل(صدى):

قام وكيل وزارة الداخلية ناصر بن عبدالعزيز الداود أمس ، بزيارة لمعرض دبي الدولي للطيران الذي يستضيفه مطار آل مكتوم الدولي في منطقة جبل علي.

وكان يرافقه وفد وزارة الداخلية المرافق له أرجاء المعرض مستهلا جولته في جناح القيادة العامة لطيران الامن المشارك ضمن أجنحة المملكة في المعرض .

واستمع من القائمين على الجناح الى أهم المبتكرات الجديدة، التي توصلت إليها في مجال تصنيع الطائرات وتقنياتها الحديثة وأحدث الطائرات التي تمتلكها القيادة كما اطلع على أبرز الطائرات الحديثة من قبل الشركات العالمية و التي تركز في معظمها على التقنيات الحديثة والسلامة الجوية في مجال النقل الجوي .

وأشاد في ختام جولته بمستوى مشاركة أجنحة المملكة ، بالاضافة الي الشركات العالمية في المعرض ونوعية المعروضات، مشيراً إلى أن معرض دبي للطيران الدولي يمثل محطة مهمة وأساسية للشركات العالمية المتخصصة بالطيران، بما حققه من سمعة دولية وأصبح علامة فارقة في تجمع هذه الشركات ووتبادل الأفكار والتجارب مقدما شكره وتقديره للمشاركين في المعرض وعلى الدعوة الكريمة من قبل القائمين عليه الغير مستغرب من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.