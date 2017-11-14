أبا الخيل: برنامج دعم توطين المنشآت يرفع نسبة المواطنين في سوق العمل

علي القحطاني(صدى):

قال خالد أبا الخيل؛ المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إن ” أخر إحصاءات لبرنامج ” دعم نمو توطين المنشآت ” أظهرت ارتفاع أعداد المنشآت المشتركة في البرنامج إلى 124592 منشأة “.

وأضاف ” أبا الخيل ” أن ” البرنامج يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لرفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل “.

وأشار المتحدث باسم وزارة العمل، إلى أن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث سيساهم الصندوق بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية، نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًا في أعداد الموظفين السعوديين.

ولفت ” أبا الخيل ” إلى أن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين، حيث سيساهم ” هدف ” بنسبة 15% من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة.

وأوضح المتحدث باسم ” هدف ” أن الدعم موجه للمنشآت بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل.

ودعا المنشآت الراغبة في التسجيل بالبرنامج، إلى الدخول على حساب المنشأة في الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية، كما يمكن للمنشآت الراغبة في التسجيل الاطلاع على الشروط من خلال زيارة موقع «هدف» الإلكترونيهنا .