الرئيس الباكستاني يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان

إسلام آباد(صدى):

استقبل فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية في القصر الرئاسي بإسلام آباد الليلة الماضية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأكد فخامة الرئيس الباكستاني أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها الأخوية مع المملكة، موضحاً أنها علاقات تضرب جذورها في عمق التاريخ، وتنبع من قيم دينية وثقافية مشتركة، مشيراً إلى أن البلدين يتمتعان بتوافق الرؤى إزاء معظم القضايا الإقليمية والدولية ، مؤكداً على أهمية تعزيز وتطوير التعاون القائم بين المملكة وباكستان في مختلف المجالات.

وأعرب فخامته عن شكره وتقديره للسفير المالكي على الجهود التي يبذلها لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين على كافة الصعد والمستويات.

من جانبه أكد السفير المالكي أن ما يقدمه من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين تأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ مبيناً أن قيادة المملكة تولي اهتماماً بالغاً لعلاقاتها مع باكستان وشعبها الشقيق، وحريصة على تعزيز وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، والوقوف معها ودعم اقتصادها واستقرارها لتكون دولة ناجحة ومزدهرة.