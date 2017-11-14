الإعلان عن دفعة جديدة من المنتجات السكنية غداً
تستعد وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، للإعلان غداً الأربعاء عن دفعة جديدة من برنامج “سكني”، وسط توقعات أن تشمل 31 ألف منتج من منتجات الوزارة.
وأوضحت مصادر أن يتوقع أن تعلن وزارة الاسكان والصندوق العقاري، رقماً كبيراً من المنتجات في الدفعتين المتبقيتين من عام 2017؛ للإيفاء بوعدها المتمثل في توفير 280 ألف منتج سكني في العام الجاري 2017.
يشار أن عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أُعلن عنها منذ انطلاق البرنامج قد تجاوز بعد إعلان الدفعة التاسعة، الشهر الماضي، 215 ألف منتج سكني وتمويلي بما يحقّق نسبة التزام تتجاوز 75 % بمستهدف عام 2017.
القرشي[ عدد التعليقات: 1907 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا اهل الحجاز لا تنتظرون اي دعم سكني لأن وزارة الإسكان مشغولين لبناء جميع المناطق الأخرى بإستثناء
منطقتكم خاصة مكة وجدة …. وإللي يقول غير كذا يراجع جميع الدفعات السابقة تراها موجودة لغاية الأن
على موقع وزارة الإسكان .
هل يعقل من بين 280000 الف منتج ما يطلع ولا منتج واحد تم تسليمه لمواطن واحد يسكن في مكة
او في جدة والله العظيم هذا الأمر قمة في التهميش لأهل مكة وجدة .
يا معالي الوزير خاف الله في أهل الحجاز ترا وزارتك ساحبة عليهم سحب ولا كأن إللي عايشين فيها مواطنين !
ابو احمد[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 1 ساعة
بس ماافي احد استلم اي شي ؟؟؟؟
وين هااذي الفلل والشقق والأرااضي ؟؟؟
وهالدفعاات الي كل شهر ناازلة وطاالعة ..
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3589 ] نشر منذ 35 دقيقة
نسمع عن منتجات الاسكان ولكن للاسف لا نراها على ارض الواقع
لا يكون توزيع على الخارطة ……………. مكافحة الفساد لكم بالمرصاد 250 مليار ريال وين اختفت