الإعلان عن دفعة جديدة من المنتجات السكنية غداً

طلال الغامدي(صدى):

تستعد وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، للإعلان غداً الأربعاء عن دفعة جديدة من برنامج “سكني”، وسط توقعات أن تشمل 31 ألف منتج من منتجات الوزارة.

وأوضحت مصادر أن يتوقع أن تعلن وزارة الاسكان والصندوق العقاري، رقماً كبيراً من المنتجات في الدفعتين المتبقيتين من عام 2017؛ للإيفاء بوعدها المتمثل في توفير 280 ألف منتج سكني في العام الجاري 2017.

يشار أن عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أُعلن عنها منذ انطلاق البرنامج قد تجاوز بعد إعلان الدفعة التاسعة، الشهر الماضي، 215 ألف منتج سكني وتمويلي بما يحقّق نسبة التزام تتجاوز 75 % بمستهدف عام 2017.