بالفيديو.. شاب يثير غضب عروسته بمقلب صادم في حفل زفافهما

متابعات(صدى):

أقدم شاب على إثارة غضب عروسته في حفل زفافهما، عقب تخريبه لمكياجها وقذفها بالتورتة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزوجين سعيدين أثناء تقطيع كعكة الزفاف لمشاركتها مع الضيوف، لكن العربس فاجأ العروس بسحب قطعة من الكعك وألقى بها في وجهها، حيث حاولت رد المقلب لكنها وقعت على الأرض، وواصل العريس هجومه أمام الجميع.

ويمكن رؤية العريس يساعد العروس للوقوف مرة أخرى، حيث بدا فخورا بمقلبه، لكن العروس عبرت عن غضبها لتخريب ثوبها الباهظ ومكياجها بتوجيه كلمات قاسية للعريس قبل أن يهرع بعض الضيوف لتنظيف وجهها.

