انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في مستشفى اليمامة

سعيد العجل(صدى):

أطلق مستشفى اليمامة حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والتي تستمر شهرين بحضور نائب مدير المستشفى الدكتور صطم الشمري وتهدف الحملة الى تعزيز الوعي لدى المجتمع باهمية اخذ اللقاح لجميع الفئات المستهدفة ،ومن ضمن اهداف الحملة ايضا رفع درجة الوعي لدى المجتمع بأهمية التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية لما للتطعيم من اثر واضح وملموس في تخفيف نسبة الاصابة بالمرض ومضاعفاته الخطيرة وهذا مثبت في الدراسات وتقارير منظمة الصحة العالمية.

بالاضافة الى زيادة وعي العاملين في المجال الصحي بالتطعيم لما له من وقاية بالنسبة لهم ولمرضاهم واسرهم والتأكيد عليهم بضرورة حث مرضاهم من الفئات المستهدفة وسوف يتم تطعيم جميع العاملين الصحيين من الاطباء والممرضين والفنيين والإداريين. وكذالك تطعيم الاشخاص الذين يعانون من الامراض المزمنة (أمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب المزمنة وأمراض الكلى المزمنة والاورام والسكري وغيرها)وتطعيم النساء الحوامل