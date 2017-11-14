هوساوي يغادر المنتخب ويتجه للرياض

ماجد محمد(صدى):

غادر عمر هوساوي معسكر المنتخب السعودي لكرة القدم المقام حالياً بالبرتغال متجهاً إلى الرياض برفقة عايض بن عبود، إداري المنتخب السعودي بعد تلقيه نبأ وفاة والده.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب، عبر ” تويتر “: ” غادر اللاعب عمر هوساوي معسكر المنتخب الأول المقام في البرتغال، عائداً إلى الرياض بعد تلقيه نبأ وفاة والده، ورافقه إداري المنتخب عايض بن عبود.

ويقيم المنتخب السعودي معسكراً إعدادياً حالياً، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018، المقرر إقامته بروسيا، الصيف المقبل.